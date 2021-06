Potenza: domani con l’Estate arrivano anche temperature roventi! Queste le ultime previsioni

Domani entra ufficialmente l’estate e con essa è stato annunciato anche l’arrivo dell’anticiclone africano intenzionato a restare per diversi giorni.

L’anticiclone porterà un gran caldo per tutti.

Ma che tempo ci aspetta quindi su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 21 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 21°C.

Martedì 22 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 35°C, la minima di 21°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

