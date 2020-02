Potenza, ecco come si presenta oggi il nostro Basento: “punizione esemplare per chi inquinava”

Dopo le preoccupazioni degli ultimi giorni i cittadini di Potenza possono tirare un sospiro di sollievo.

La situazione del Fiume Basento sembra tornata alla normalità.

E’ quanto fa sapere, in un post pubblico, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Potenza Alessandro Gallela:

“Finalmente grazie ai comandi stazione Carabinieri Forestali di Potenza e Tito la conduttura che avvelenava il fiume Basento è stata individuata e chiusa ed oggi il nostro Basento è così!

Adesso una punizione esemplare per chi inquinava che sia di esempio per tutti quei folli che in Basilicata pensano che nel 2020 sia ancora normale avvelenare l’ambiente.

Forza Potenza”.

Di seguito le foto che mostrano il Basento allo stato attuale.