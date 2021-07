Potenza: erba infestante, sporcizia e mascherine fanno da cornice a questa zona! Le foto

Degrado e incuria a Potenza.

È quanto denunciano ancora una volta i cittadini alla nostra Redazione:

“Tanta sporcizia di vario genere e rifiuti di ogni tipo (tante mascherine anti Covid), nonché erbe infestanti, fanno da cornice a via Portofino (Parco aurora) a Potenza.

Una vera vergogna per chi è autore di questo scempio e per i servizi carenti di nettezza urbana che saltano turni o si limitano a svuotare approssimativamente i cassonetti.

È possibile vivere in questo stato?

A quanto pare ogni giorno i rifiuti aumentano.

Spero che la mia denuncia serva a qualcosa.

Non sono mortificata e arrabbiata solo perché paghiamo le tasse, ma anche per una questione di igiene e sanità e rispetto per gli altri e dell’ambiente che, proprio in questa fase storica, dovrebbe essere la priorità di tutti”.

Ecco le foto.

