Potenza: esperienza diretta, tecnologie immersive e apprendimento multisensoriale per avvicinare i più giovani a questi temi. L’iniziativa

Si rende noto che la Provincia di Potenza, nell’ambito delle attività di governo del territorio e pianificazione territoriale svolte attraverso il proprio MCR2030 Resilience HUB dell’Ufficio Pianificazione Territoriale provinciale e in particolare dei progetti Cibiogo Interreg Europe, Desirmed Horizon Europe e NBS4Resilience Interreg IPA Adrion, avvia un ciclo di laboratori didattici sulla biodiversità rivolti agli alunni della scuola primaria, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio naturalistico e ambientale del territorio provinciale.

I laboratori, che in questa prima fase sono diretti alle scuole primarie dei comuni che ospitano le aree protette del Sistema Natura 2000 della provincia di Potenza, con l’obiettivo di estenderli progressivamente a tutto il territorio provinciale, prendono avvio martedì 11 Novembre alle ore 9.00 presso il MCR2030 Resilience HUB della Provincia in via Ascanio Branca e proseguiranno fino al mese di Giugno 2026.

Essi si inseriscono in un percorso educativo innovativo che unisce esperienza diretta, tecnologie immersive e apprendimento multisensoriale, per avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità e della resilienza territoriale.

Le attività previste comprendono:

Percorso multisensoriale e applicativo sulla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale della Provincia di Potenza, con particolare attenzione alle Aree Protette. Il percorso, ospitato presso il MCR2030 Resilience HUB della Provincia di Potenza, offrirà ai partecipanti esperienze interattive supportate da materiale didattico dedicato e tecnologie di realtà virtuale, per esplorare paesaggi, ecosistemi e habitat del territorio provinciale, a cura di Simona Lapolla.

Esperienza didattica sulla conoscenza della flora spontanea, che si terrà presso la Torre Guevara, dedicata alla scoperta delle specie vegetali autoctone e al ruolo fondamentale che esse svolgono nella tutela della biodiversità e nel contrasto ai cambiamenti climatici, a cura di Michele Somma.

Esperienza didattica sulla conoscenza della fauna selvatica stanziale e migratoria, anch’essa ospitata presso la Torre Guevara, finalizzata a far conoscere la ricchezza e la varietà delle specie animali che popolano il territorio provinciale e le sue aree protette, promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli verso la natura, a cura dell’Associazione ETS Scuola della Montagna.

Queste iniziative rappresentano uno degli elementi di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e fanno parte di un percorso più ampio di aggiornamento tematico del Piano Strutturale Provinciale (PSP) della Provincia di Potenza, attualmente in fase di elaborazione.

A partire dai prossimi giorni, infatti, la Provincia di Potenza avvierà una diffusa e capillare azione di informazione e coinvolgimento dei Comuni e del territorio, finalizzata alla raccolta di input, proposte e contributi per la definizione di progetti e azioni di sostenibilità locale che includono la rigenerazione territoriale e urbana, mediante il coordinamento di azioni strategiche da progettare e implementare insieme agli attori coinvolti sui vari temi di interesse per lo sviluppo socio-economico sostenibile locale e territoriale.

La fase di implementazione di tali progetti, prevista a partire da marzo 2026, vedrà il coinvolgimento attivo delle comunità locali, degli stakeholder a vario titolo interessati, delle istituzioni scolastiche e dei cittadini, nella prospettiva condivisa di un territorio più resiliente, sostenibile e consapevole del proprio valore ambientale e culturale.

Il programma delle consultazioni e il relativo calendario saranno resi pubblici per il tramite degli strumenti di informazione in uso all’amministrazione Provinciale di Potenza e in un evento pubblico in fase di organizzazione.