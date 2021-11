Potenza: ex fanti del glorioso 91° Battaglione Fanteria “Lucania” sono tornati in città dopo 30 anni! Le foto

Si è svolta ieri a Potenza una rimpatriata di ex fanti del glorioso 91° Battaglione Fanteria “Lucania” organizzata dal dott. Nicola Marcantonio, Presidente dell‘Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Potenza.

L’evento, denominato “A volte ritornano”, ha visto la partecipazione, nonostante le avverse condizioni meteo, di un nutrito gruppo di ex militi provenienti da diverse parti d’Italia che sono ritornati a Potenza dopo 30 anni.

Il Presidente Marcantonio afferma:

“È stata l’occasione per rinsaldare valori fondamentali di fratellanza e per testimoniare il forte legame che queste persone hanno conservato con la città e la Caserma; un momento di riflessione per riaccendere i riflettori sulla necessità di riavere a Potenza e, più in generale, in Basilicata, depauperata negli anni di tanti presidi statali territoriali di pubblica utilità, di un reparto militare operativo che dopo della chiusura nel 2009 del 91° Battaglione, non è stato più riaperto.

Il raduno si è svolto, tra le altre cose, con una interessante visita guidata all’interno del cortile della storica Caserma “Lucania”, gentilmente concessa dal Generale Raffaele Covetti, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”.

Gli ex fanti sono stati accolti davanti al piazzale antistante la Caserma con un saluto di benvenuto anche dal Generale Salvatore Casella, già Aiutante Maggiore del 91°.

Nel corso della giornata sono giunti da Salerno anche i saluti del Generale Giuseppe Accarino, già Comandante del 91° Battaglione”.



