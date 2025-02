Potenza: i libri per bambini possano diventare strumenti di cambiamento. Ecco l’appuntamento

Giovedì 6 febbraio alle ore 16:30, la Sala Conferenze ospiterà un evento organizzato da “Latte, amore e fantasia” per esplorare il ruolo della letteratura per l’infanzia nella costruzione degli stereotipi di genere.

L’evento offrirà un’occasione di confronto su come i libri per bambini possano diventare strumenti di cambiamento.

Un modo per indagare su come si diffondano nell’immaginario collettivo sin da piccoli gli stereotipi di genere, come ad esempio nei modelli educativi della letteratura per l’infanzia tra Ottocento e Novecento.

Ma anche come grazie a una narrazione diversa si possano superare le differenze di genere e di identità sin da bambini.

Un appuntamento da non perdere sull’importanza della parola scritta come mezzo di crescita e cambiamento sociale.

Ecco la locandina dell’evento.