All’Istituto Di Pasca-Fortunato di Potenza, “Non ci si improvvisa pizzaioli ma lo si diventa!”. L’iniziativa esclusiva

Il 3 Febbraio presso l’IIS Di Pasca – Fortunato si è tenuto un Ministage esclusivo di pizzeria dal nome “Che pizza la scuola!“, per alunni delle scuole secondarie di primo grado, ex scuole medie.

Come fa sapere l’Istituto:

“Il pizzaiolo è una figura professionale molto richiesta sia in Italia che all’estero.

Gli stipendi in Italia partono da una base minima di 900 euro al mese come aiuto pizzaiolo, quindi parliamo del livello new entry, fino 3500 euro per un maestro pizzaiolo.

All’estero un pizzaiolo italiano non prende meno di 2500 euro.

La carriera è normalmente veloce rispetto ad altri lavori: mentre un impiegato può pensare ad aumento del 25% dello stipendio in 10 anni, il pizzaiolo può vedere raddoppiato il suo compenso anche al secondo anno di attività, perché in questo mestiere conta più la bravura che l’anzianità di servizio.

Le iniziative, come questa, sono volte ad avvicinare gli alunni a professioni meno blasonate, ma soddisfacenti dal punto di vista lavorativo, che seguono le passioni e le inclinazioni dei ragazzi, senza tralasciare l’acquisizione di competenze utili per proseguire gli studi Universitari.

Non ci si improvvisa “pizzaioli” ma, come in tutti i percorsi di studi, lo si diventa, grazie allo studio e alla pratica”.

Complimenti all’IIS Di Pasca-Fortunato che aiuta gli alunni ad una scelta consapevole del proprio percorso di studi!

Ecco la locandina della giornata.