Potenza: il Liceo Statale “W. Gropius” celebra il Carnevale con una mostra, “Un Ballo in Maschera” e “Il Concerto del Giovedì Grasso”. Ecco dove e quando

Arte, danza e musica per celebrare “La Maschera e le Maschere – il Carnevale Potentino”.

Il Liceo Statale “W. Gropius” di Potenza celebra il Carnevale con un ricco calendario di eventi che vedono protagonisti i tre percorsi liceali del rinomato istituto – Artistico, Coreutico e Musicale – in un percorso culturale e performativo che intreccia tradizione, creatività e formazione artistica.

Le iniziative rientrano nel cartellone degli eventi promossi dal Comune di Potenza e fanno parte del programma OpenGropius, il progetto di orientamento e apertura alla città che racconta l’identità del Liceo come luogo in cui l’arte diventa esperienza, linguaggio e crescita condivisa.

Il Liceo Artistico alla Galleria Civica Da Martedì 3 Febbraio 2026 – ore 18:00 Galleria Civica

Ad aprire il calendario è la mostra “Arte Carnevale”, una collettiva che celebra il fascino del travestimento e del folklore attraverso le opere degli studenti del Liceo Artistico.

Le maschere della tradizione e i temi del Carnevale potentino vengono reinterpretati con linguaggi contemporanei, offrendo uno sguardo giovane e originale su un patrimonio culturale condiviso, in dialogo diretto con il pubblico cittadino.

Il Liceo Coreutico in scena al Teatro Stabile Lunedì 9 Febbraio 2026 – ore 17:00 Teatro Francesco Stabile, Ingresso libero.

Il Liceo Coreutico presenta “Un Ballo in Maschera”, uno spettacolo di danza inserito nel programma ufficiale de “La Maschera e le Maschere – il Carnevale Potentino”.

La prima parte, di danza classica, curata dalle docenti Antonietta Buccolieri e Giuliana Voi, propone “Bottega Fantastica”, una narrazione danzata dal sapore fiabesco in cui bambole, giocattoli e ballerini prendono vita durante la notte, celebrando l’amicizia, la libertà e il valore dello stare insieme.

La seconda parte, di danza contemporanea, è il progetto “DI-STANTI: Il Carnevale dell’Identità”, a cura delle docenti Luana D’Anzi e Mariagrazia Nacci.

Ispirato al pensiero di Pirandello e alla sua lanterninosofia, il lavoro indaga il tema dell’identità umana e delle maschere sociali, attraversando simbolicamente luoghi del nord e del sud Italia in un viaggio interiore che conduce dall’“Uno” al “Nessuno”, fino a un potente messaggio finale di libertà e autenticità.

Il Liceo Musicale alla Galleria Civica Giovedì 12 Febbraio 2026 – ore 18:00 Galleria Civica, Ingresso libero.

A chiudere il Carnevale delle Arti sarà “Il Concerto del Giovedì Grasso”, con protagonisti gli studenti del Liceo Musicale.

Un appuntamento che unisce virtuosismo musicale e spirito festoso, in perfetta sintonia con la tradizione carnevalesca e con il tessuto culturale della città.

Il Carnevale delle Arti rappresenta un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra scuola e istituzioni, rafforzando il legame profondo tra il Liceo Statale “W. Gropius” e la città di Potenza.

L’inserimento degli eventi nel cartellone comunale testimonia il riconoscimento del ruolo della scuola come presidio culturale e civico, capace di generare partecipazione, dialogo e senso di appartenenza.

Attraverso linguaggi artistici diversi, gli studenti diventano cittadini attivi, interpreti e costruttori della vita culturale della città, restituendo alla comunità il frutto del proprio percorso formativo.

Il Carnevale, inteso come rito collettivo e momento identitario, si trasforma così in un’occasione di riflessione condivisa sull’essere comunità, sull’incontro tra tradizione e contemporaneità e sul valore educativo dell’arte.

Con questo ciclo di eventi, il Liceo Statale “W. Gropius” di Potenza rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura, nella valorizzazione dei giovani talenti e nel dialogo costante con il territorio, contribuendo a rendere la città uno spazio aperto, creativo e partecipato.

Queste le locandine dei tre eventi in programma.