Potenza: in provincia, a 1300 anni dalla morte di Sant’Egidio, riconoscimento all’impegno della Comunità! L’iniziativa

Sant’Egidio Abate, come in molti sapranno, è il patrono e protettore del piccolo comune di Latronico (PZ).

In occasione dei 1300 anni dalla sua morte, la città ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, rispettivamente fondatore e presidente della Comunità che ne porta il nome.

Il Sindaco, Fausto Alberto De Maria, dichiara:

“Il significato di questo gesto trova le sue radici nel sentimento profondo di voler attestare la nostra stima e la riconoscenza, attraverso il suo fondatore e il suo presidente, alla Comunità di Sant’Egidio, alla sua storia che da oltre 50 anni continua a sorprendere con un impegno e una passione senza eguali, in favore del mondo sofferente dei più poveri, dei più deboli dei bambini, degli anziani dei disabili, dei senza dimora, delle minoranze, dei migranti e dei rifugiati, in poche parole degli emarginati e degli ultimi; per gli interventi di rilevanza nazionale o internazionale che mette in campo e per il contributo importante che ha dato e dà per la pace nel mondo, soprattutto in quei paesi colpiti dalla guerra e dalla violenza.

Un riconoscimento all’impegno della Comunità di Sant’Egidio e a quello dei tanti volontari, con il quale consegnate ai poveri e ai diseredati un messaggio di inclusione e di speranza, un segnale che dà loro il sollievo di non sentirsi soli e abbandonati e a tutti noi l’invito a vivere sempre dalla parte degli ultimi, non mancando di trarre ispirazione dalla preghiera e dall’ascolto quotidiano del Vangelo.

L’evento vuole anche rappresentare l’occasione per costruire, in occasione delle celebrazioni dei 1300 anni dalla morte del Santo (720-2020), un ponte tra la Comunità di Sant’Egidio e questo nostro piccolo Comune di Basilicata, l’unico dove Sant’Egidio Abate è venerato ed amato come Santo Protettore e Patrono.

Un viatico per costruire, a partire da Latronico il paese di Sant’Egidio, un legame duraturo attraverso la presenza attiva e costante della Comunità di Sant’Egidio anche nella nostra Regione.

La cerimonia è fissata per il prossimo 8 Agosto.

Parteciperanno anche altri sindaci e delegazioni di comuni italiani che hanno come Patrono Sant’Egidio.

Dopo il consiglio comunale all’aperto e la cerimonia di conferimento della onorificenza con consegna delle pergamene, ci sarà, sempre nei dintorni della Basilica di Sant’Egidio, l’inaugurazione del murales ‘Il migrante adolescente morto in mare con la pagella cucita nella giacca’“.

