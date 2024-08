Potenza: in provincia tre giorni di musica, canto, dibattiti, visite guidate, djset e notti stellate di festa. I dettagli dell’evento

Polifoníe music festival torna nella Valle del Noce con la sua proposta culturale estiva.

La manifestazione si tiene nel mese di agosto a Rivello (PZ), antico borgo medioevale adagiato su tre colline, un affascinante ed armonioso dedalo di vicoli, un incrociarsi susseguirsi di scale, di piazzette strette tra case bianche, un degradare di tetti rossi che formano un profilo inconfondibile e unico.

Nelle passate edizioni Polifoníe ha ospitato artisti di rilievo nazionale come: Angelina Mango, Bugo, Francesco Tricarico, Paolo Benvegnù, Emma Nolde, Francesco di Bella, Peppe Voltarelli, Gabriella Martinelli, Cesare Basile, Alessandro D’Alessandro, Daniele Sepe, Lorenzo Kruger, Edda, Andrea Satta, Giulio Wilson, John Bringwolves, Alan Wurzburger.

Per l’edizione 2024 Polifoníe lancia una proposta capace di intercettare nomi di rilevanza nazionale e della tradizione insieme a giovani artisti di talento che hanno già lasciato il segno nel mondo della critica musicale.

Il 9 Agosto le sonorità del Sud Italia e del mediterraneo caratterizzeranno la proposta musicale con il concerto del cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore Gnut.

Uno tra i più apprezzati ed influenti cantautori della Napoli contemporanea, da anni calca le scene musicali seguendo il suo cammino, unico e personale; un songwriting che fa incontrare Nick Drake e Elliott Smith con la tradizione cantautorale italiana e la canzone napoletana di Roberto Murolo.

Ad aprire Gnut ci sarà la cantautrice lucana Chiara D’Auria che eseguirà il suo ultimo album, lavoro prezioso di World Music e sonorità folk scritto interamente in dialetto lucano.

A chiudere la serata ci sarà il djset di Cronoselect, dj italiano di base a Berlino, digger e collezionista di vinili 70s & 80s Funk and Disco .

Il 10 Agosto prenderà la scena l’alternative rock band A Toys Orchestra.

Gruppo iconico del rock alternativo italiano del nuovo millennio, dopo aver infiammato centinaia di palchi in Italia e all’estero e aver accumulato decine di collaborazioni nel mondo del cinema e della tv, la band interrompe la lunga pausa dalle scene con “Midnight Again”.

A Toys Orchestra sarà preceduto dal live di Francesco Sacco compositore, musicista e cantautore che spazia dal cantautorato rock all’elettronica.

La serata si chiuderà con un altro djset curato da Cult of Magic, collettivo di ricerca che opera nei campi della performance art, della musica e della danza contemporanea fondato a Milano nel 2017. Porteranno sul palco di Polifonìe il loro Analog Techno Live Set, un set completamente suonato dal vivo con sintetizzatori analogici, drum machine e strumenti acustici.

A chiudere il giorno 11 Agosto sarà il concerto di Coca Puma.

Cantante classe 1998, romana, eclettica artista di formazione nu-jazz che si muove in un orizzonte ibrido e atipico, tra dream pop, nu-soul, elettronica, ambient e post-rock. Per Spotify Italy è tra i 6 artisti emergenti su cui scommettere nel 2024, vincitrice della targa MEI-Exitwell come artista emergente dell’anno 2024.

L’apertura di Coca Puma sarà affidata a Henna, giovane cantautrice Valtellinese che si esprime con un piacevole cantautorato leggero e sonorità elettro-pop dall’animo vintage.

Il djset degli Smania Uagliuns chiudera’ l’ultima serata.

La band alternative hip hop di origine lucana si esibirà in un eclettico Live Set seguito da un Dj Set con cui chiuderemo in bellezza Polifoníe 2024. Quest’ultima serata è frutto di una collaborazione con i ragazzi di BasilicART con cui Polifonìe ha immaginato e progettato la data finale.

Da maggio 2022 Polifoníe entra nella rete TUM Turismo Musicale (unico festival della provincia di Potenza).

Con il supporto del gruppo Carlomagno, quest’anno il festival propone due giorni di masterclass di canto ed interpretazione ad accesso gratuito con una docente d’eccezione: Laura Valente.

Laura, originaria di Milano, ma legata a doppio filo alla Basilicata dove ha vissuto per tanti anni con suo marito Pino Mango e i suoi figli Angelina e Filippo, curerà la masterclass alla quale parteciperanno giovani talenti provenienti da ogni parte d’Italia.

Per il 2024 il festival propone ulteriori attività collaterali alla programmazione musicale con l’obiettivo di coinvolgere stakeholder locali, sostenere la cultura musicale, valorizzare l’autenticità e la bellezza dei luoghi, promuovere un turismo di qualità e favorire una piena esperienza del visitatore.

Venerdì 9 agosto Ulderico Pesce guiderà i visitatori alla scoperta di angoli nascosti e delle più importanti chiese di Rivello attraverso una visita narrata, il “Cammino Bizantino Longobardo”.

Il giorno 10 sarà dedicato al dibattito con un talk organizzato insieme all’associazione Venti che affronterà il tema della musica come fenomeno di costume.

Il fulcro del talk sarà l’analisi del legame tra la musica e l’arte in generale e le logiche del mercato. Il giorno 11 gli ospiti del festival potranno andare alla scoperta degli antichi ponti sul fiume Noce attraverso un escursione naturalistica a cura dell’associazione InMateria.

Polifoníe non esisterebbe senza il contesto che lo ospita, i concerti non sono solo ascolto di buona musica, ma si arricchiscono del contesto che li ospita generando un racconto più complesso che tocca la storia del borgo, della sua gente, fa rivivere luoghi creando atmosfere uniche e non ripetibili.

Quest’anno la manifestazione propone due location diverse con l’idea di creare un percorso di scoperta del borgo.

Gli artisti alloggiano in strutture ricettive situate in pieno centro storico così da creare quell’alchimia con il paese, i suoi abitanti e il pubblico del festival.

Nel cuore del borgo, nei terrazzamenti sottostanti una struttura ricettiva diffusa ricavata dalla ristrutturazione di un antico fabbricato, viene allestita un’area camping per il pubblico. Attraverso i luoghi viene promosso l’arrivo di nuovi abitanti (temporanei e non) a Rivello.

La quinta edizione di Polifoníe music festival è prodotta dall’Associazione Culturale Terrarossa con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Rivello. Main sponsor del festival il Gruppo Carlomagno con sede a Lagonegro, Polifoníe è supportato da Arci Basilicata, Studio Geometra Camele e BCC Magna Grecia e si avvale della preziosa collaborazione di: Pro Loco di Rivello, la Consulta Giovanile di Rivello, il Centro Mediterraneo delle Arti, l’associazione Venti aps, Basilicart, la BAM di Sapri , Immateria, Young LEE, Casa Vinicola Martino srl e Bykes beer.

