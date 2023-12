Potenza, in Provincia un posto per le donne che hanno perso la vita: “che sia un segno, un monito silenzioso”. Il progetto

La Consigliera di parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito e l’amministrazione provinciale tutta aderiscono al progetto “Posto Occupato”.

Lo fa sapere l’Ente che spiega:

“Un progetto di sensibilizzazione per stigmatizzare l’assenza delle donne che hanno perso la vita, vittime di femminicidio.

E’ di poche ore fa la notizia dell’ennesimo ed efferato femminicidio di una giovane donna incinta e che lascia un figlio di solo quattro anni.

Nonostante le denuncia per stalking, oggi quel posto vuoto, purtroppo è anche per lei e per il figlio che non vedrà mai la luce.

Un posto che sarà riservato per sempre ad una donna che avrebbe voluto, potuto e dovuto essere lì: sarà un segno, un monito silenzioso.

La sedia, realizzata da MSD Design è stata installata questa mattina nella Sala Consigliare della Provincia di Potenza, in occasione del rinnovo del consiglio provinciale.

Un monito per tutti i rappresentanti delle istituzioni a fare di più, ad alimentare quella coscienza collettiva che non può e non deve voltarsi dall’altra parte.

Occorre l’impegno di tutti e tutte affinché tutti i posti vuoti, domani possano essere occupati da donne vive e libere.

La questione della presenza delle donne nelle istituzioni va oltre la semplice quota numerica.

È fondamentale creare un ambiente che promuova l’uguaglianza di opportunità e affronti le sfide e le discriminazioni che le donne subiscono nella loro partecipazione alle istituzioni”.

Ecco le foto.