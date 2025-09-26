Potenza: in provincia vola alto il ricordo della nostra Elisa Claps. Gli appuntamenti in programma

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟐𝟕 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐕𝐞𝐧𝐨𝐬𝐚 ci saranno 𝐝𝐮𝐞 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢 ad 𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚.

Fa sapere Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”:

“𝐀𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟕:𝟎𝟎 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐨, 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐏𝐢𝐫𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐥𝐳𝐨 presentazione del libro Sono io Elisa Claps di Mariagrazia Zaccagnino edito da Edigrafema Casa Editrice;

𝐀𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟖:𝟑𝟎 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 cerimonia ufficiale di intitolazione del Viale ad Elisa Claps.

Vi ricordiamo che la nostra Mariagrazia Zaccagnino ha deciso di devolvere interamente il suo diritto d’autore al progetto “Il cuore di Elisa nel cuore dell’Africa” per la realizzazione di un ambulatorio medico in Congo.

Siamo Liberi con i libri… e acquistare il libro “Sono io Elisa Claps” è il modo migliore, il solo, per portare Elisa li dove voleva essere.

Portiamo il Grande cuore di Elisa nel cuore dell’Africa”.

Di seguito la locandina con i dettagli.