Potenza: in queste zone oltre 100 famiglie vivono in condizioni di profondo disagio. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Michele Beneventi ed Enzo Stella Brienza, Consiglieri di Potenza (Gruppo Potenza Prima):

“‘Venite in Basilicata dove il gas è gratis per tutti i lucani’: questo lo spot elettorale del governo regionale; ma guai ad abitare nelle aree periferiche, dove il gas non arriva.

E ci riferiamo a zone immediatamente limitrofe alla città che da tempo attendono una estensione dell’impianto di metanizzazione, senza avere risposte né da Italgas, tanto meno dall’amministrazione comunale.

Inutile la raccolta firme di oltre cento famiglie, residenti nell’area est della città (ex contrada Costa della Gaveta), effettuata e trasmessa ai due enti ormai quasi un anno fa!

Totale è stata l’assenza di interventi e di risposte alle assordanti richieste dei cittadini.

Anche le sollecitazioni da noi effettuate nella competente Commissione consiliare non ha sortito migliori effetti.

L’ennesima risposta non data da questa amministrazione comunale a quelle periferie che tanta considerazione hanno ricevuto solo ed esclusivamente in un programma elettorale non realizzato.

Un’amministrazione manifestamente insensibile alle esigenze degli uomini e delle donne di questa città che continuano ad attendere riscontri”.