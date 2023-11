Potenza: la Polizia di Stato con “…Questo non è amore” scende in campo per sensibilizzare gli studenti. L’iniziativa

In vista della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che ricorre il 25 Novembre, sono tante le iniziative messe in campo dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale a testimonianza di un impegno quotidiano che mira non solo al contrasto del comportamento criminale, ma anche alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere.

Da diversi anni la campagna di sensibilizzazione ed informazione della Polizia di Stato “…..QUESTO NON E’ AMORE” rappresenta uno strumento concreto di ascolto e di divulgazione.

È proprio in quest’ottica che a Potenza, presso il Campus Universitario di Macchia Romana, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’Ateneo.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, per coinvolgere i giovani in un percorso di educazione all’eguaglianza ed al rispetto del genere fondamentale per il contrasto alla violenza contro le donne.

Allo stand allestito per l’occasione presso l’Unibas sono intervenuti anche:

il Prefetto di Potenza Michele Campanaro,

il Questore Giuseppe Ferrari,

il Rettore dell’Università Ignazio Marcello Mancini.

Un ulteriore importante appuntamento è previsto nel pomeriggio odierno alle 17.30, presso il “Comincenter” dell’Università, dove operatori specializzati della Polizia di Stato incontreranno, per un momento di confronto e riflessione, gli studenti ed i rappresentanti delle associazioni studentesche.

Ecco le foto dell’incontro.