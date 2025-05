Potenza: l’Accademy Basket conquista la salvezza anticipata!

L’Academy si aggiudica anche il secondo atto della serie di semifinale playout e conquista la salvezza anticipata nel campionato di Serie C interregionale.

I rossoblù sfoderano un’altra prestazione difensiva all’altezza della posta in palio concedendo appena cinquantadue punti agli avversar e avendo la pazienza di allungare nella seconda parte di gara.

Come prevedibile, infatti, non si fa attendere, dopo il -32 di gara 1, la reazione di energia ed entusiasmo dei pugliesi, che si affidano prevalentemente alla costante presenza di Azzollini e Pugliese sotto i tabelloni, per allungare fino al 18-11.

L’Academy non si scompone e lascia prendere dall’evidente vigore fisico dei contatti durante la partita e prova gradualmente una prima volta a risalire la china.

La tripla immediata di Veljkovic dà il via alla rimonta, con un parziale di 16-2 che viene chiuso da un canestro di Buldo in contropiede (21-27).

La difesa asfissiante su Bolzoni toglie un riferimento importante all’attacco tranese, allora tocca ai già citati lunghi di casa essere offensivamente dei riferimenti costanti.

Due liberi di Azzollini, infatti, in chiusura di secondo quarto valgono quello che sarà l’ultimo sorpasso a favore della squadra allenata da coach Caressa (34-33), ma cinque punti finali di Perez – compreso un jolly a tabellone da tre sula sirena – consegnano all’Academy un prezioso +5 (34-39) alla pausa lunga.

A cavallo dei due quarti centrali i punti consecutivi dell’esterno venezuelano diventano dodici (34-46) e si mette definitivamente all’opera anche l’intero assetto difensivo potentino, capace di concedere appena sei punti a Trani nell’intero terzo quarto. La tripla di Buldo consegna il primo vantaggio in doppia cifra della sfida (38-49) agli ospiti, che con un guizzo di Laquintana – rubata più antisportivo subito – vanno a +12 all’ultima pausa.

La difesa, infatti, non accenna a calare di concentrazione, dall’altra parte l’attacco trova diversi interpreti nei minuti finali (ci sono anche cinque punti di Acuna), mentre un libero di Tolino porta Potenza anche a +22 (47-69).

C’è ancora spazio per i giovani su ambo i lati, con l’occasione per Trani di ridurre dignitosamente il gap con un 5-0 finale, che fissa il punteggio finale sul 69-52 e la relativa conquista della salvezza a favore dell’Academy.

Fortitudo Trani – Academy Basket Potenza 52-69 (19-18; 34-39; 40-52)

Fortitudo Trani: Lettini 2, Allegretti 4, Di Lauro 3, Azzollini G. 10, Fracchiolla, Bolozni 7, Pugliese 15, Logoluso ne, Azzollini P. 2, Stella 9, Piemontese ne, Cartago. All. Caressa

Academy: Summa, Veljkovic 3, Pace 3, Perez 20, Labovic 3, Joksimovic , Tolino 9, Acuna 10, Buldo 9, Laquintana 12, Guglielmi. All. Putignano, Ass. Della Monica

Arbitri: Solimeo di Lecce e Conte di San Pietro Vernotico