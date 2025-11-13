Potenza: “L’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione verso la sicurezza”. Il progetto

I consiglieri comunali del Gruppo “Uniamoci per Potenza” Francesco Catapano, Lorenzo Del Giacco, Giammarco Guidetti, Anna Mecca, Rosa Pietrafesa e Giovanna Rizzo, in merito ai recenti episodi vandalici verificatisi in città e alle dichiarazioni diffuse in queste ore da alcuni gruppi di opposizione, intendono ribadire che il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale sul tema della sicurezza è già da tempo avviato e va esattamente nella direzione di una città più sicura, decorosa e vivibile:

“Già nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il nostro gruppo aveva rimarcato con forza la necessità di attenzionare maggiormente le situazioni di criticità segnalate dai cittadini, richiamando l’importanza di un presidio costante del territorio e, al tempo stesso, tutelare maggiormente la Polizia locale, chiamata quotidianamente ad operare in prima linea.

Un tema che abbiamo posto con spirito costruttivo, nella convinzione che la sicurezza non si affronti con misure estemporanee, ma con una visione d’insieme e con la giusta attenzione alle persone che lavorano per la comunità.

Il percorso che l’Amministrazione sta portando avanti non nasce da improvvisazioni o interventi occasionali, ma da una programmazione seria e condivisa, fondata su criteri di responsabilità e attenzione verso i bisogni reali della comunità potentina.

L’obiettivo è quello di costruire, passo dopo passo, una strategia duratura che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine e cittadini in un’azione comune di presidio e prevenzione.

L’Amministrazione comunale conferma la propria attenzione verso la sicurezza e il benessere dei cittadini per contrastare i fenomeni di vandalismo.

La tutela della comunità resta una priorità assoluta e per questo è già all’opera con un progetto sperimentale finalizzato ad ampliare le fasce orarie serali di presenza della Polizia locale, in modo da garantire una presenza più costante e visibile sul territorio.

Un percorso che si basa sulla collaborazione con le altre forze dell’ordine, nella convinzione che solo attraverso un lavoro congiunto sia possibile rafforzare i presidi e la vicinanza ai cittadini, favorendo la prevenzione e l’intervento tempestivo nelle situazioni di maggiore criticità.

L’obiettivo è creare una città più sicura, decorosa e vivibile per tutti, grazie alla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.

L’Amministrazione invita infatti la popolazione a continuare a segnalare situazioni sospette e a contribuire, con senso civico, alla tutela del bene comune.

In questa direzione si inseriscono anche le dichiarazioni pronunciate ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’Assemblea nazionale dell’ANCI: “I Comuni sono la prima linea della democrazia”.

Un richiamo che conferma il ruolo centrale delle amministrazioni locali nel garantire sicurezza, coesione sociale e vivibilità urbana”.