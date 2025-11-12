Potenza: le mamme della Cucciolo Onlus continuano a sostenere le famiglie dei bambini prematuri. Gli eventi in programma

Anche quest’anno l’Associazione Cucciolo ODV – Amici della Neonatologia Lucana celebra la Giornata Mondiale della Prematurità, un appuntamento internazionale che ogni 17 novembre richiama l’attenzione sulle nascite premature e sull’importanza del sostegno ai piccoli guerrieri e alle loro famiglie.

Il tema della Giornata Mondiale della Prematurità 2025 è “Dare ai neonati prematuri un forte inizio per un futuro luminoso”.

Questo tema sottolinea l’importanza di fornire cure speciali e supporto a partire dal primo giorno di vita per aiutare i bambini nati prematuri a crescere, prosperare e raggiungere il loro pieno potenziale.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Sabato 15 novembre 2025 – ore 20:00

Art Restaurant Ricevimenti – Via Verderuolo Superiore, 13 – Potenza

Cena solidale, presentata da Mr. Parsia, con la partecipazione della Piccola Orchestra Distratta, animazione per bambini, sfilata dei piccoli guerrieri e interventi istituzionali.

Menù adulti €40 – Bambini €25

Prenotazione obbligatoria entro il 9 novembre al 329 1253785.

Lunedì 17 novembre 2025 – Giornata Mondiale della Prematurità

Ospedale San Carlo di Potenza – Reparto di Neonatologia

Ore 15:30 – Consegna di attrezzature e materiale al Reparto di Neonatologia e regali destinati alle famiglie dei bambini ricoverati (evento riservato al personale autorizzato).

Cucciolo Home – Piazza Albino Pierro, 13 – Potenza

Ore 17:30 – Laboratorio creativo e merenda solidale per bambini dai 3 anni in su.

Prenotazione obbligatoria al 329 1253785.

Sabato 22 novembre 2025

IperFutura – Via Isca del Pioppo, Potenza

Giornata di solidarietà con la presenza dei volontari Cucciolo: vendita di panettoni, biscotti e magliette solidali per sostenere le attività del Reparto di Neonatologia dell’Ospedale San Carlo di Potenza.

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, l’Associazione Cucciolo ODV invita tutti i Comuni della Basilicata ad aderire simbolicamente all’iniziativa internazionale illuminando di viola – colore scelto in tutto il mondo per rappresentare la prematurità – un monumento o un punto d’interesse cittadino nella serata del 17 novembre 2025.

Un gesto di luce e speranza per ricordare che ogni piccolo guerriero è un grande miracolo e che la consapevolezza e l’unione della comunità possono fare la differenza.

Così Carmen Faraone, Presidente Associazione Cucciolo OD:

“Ogni anno celebriamo la forza dei bambini nati troppo presto e delle loro famiglie, che affrontano con coraggio e amore un percorso delicato.

L’illuminazione in viola è un segno di vicinanza e solidarietà che ci unisce tutti in un unico abbraccio di speranza.”

Di seguito la locandina con i dettagli.