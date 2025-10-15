Potenza, Legge Bucaletto: “dialogo costante con le realtà locali, con chi vive quotidianamente le difficoltà di un quartiere dimenticato”

“Ieri in Consiglio Regionale abbiamo compiuto un passo decisivo con l’approvazione dell’art. 12 della Legge Regionale n. 23/2025, nota come Legge Bucaletto”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Picerno, intervenuto i in Aula durante i lavori del Consiglio.

“Si tratta di un provvedimento di importanza strategica e sociale.

Il quartiere di Bucaletto – ha aggiunto Picerno – non è solo un simbolo della ricostruzione post-sisma, ma è diventato negli anni un nodo delicato ai fini della pianificazione e degli interventi programmatici. Con l’articolo 12 poniamo finalmente le basi normative per una riorganizzazione urbanistica, sociale e infrastrutturale dell’intera area. Determinante è stato il confronto con i cittadini e le associazioni del territorio”.

“Questo risultato – ha evidenziato l’esponente di FI – è frutto di un dialogo costante con le realtà locali, con chi vive quotidianamente le difficoltà di un quartiere dimenticato.

Abbiamo ascoltato, recepito le istanze e tradotto quelle richieste in norme concrete”.

“Ora inizia la fase più delicata: quella dell’attuazione. La Regione – conclude – dovrà garantire tempi certi, trasparenza e partecipazione.

Continuerò a monitorare ogni passaggio, con la stessa attenzione che da sempre ho avuto nei riguardi della Comunità di Bucaletto, affinché questo storico intervento non resti sulla carta”.