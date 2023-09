Potenza: l’Estate non è finita, temperature in rialzo. Ecco le previsioni

Dopo il brusco calo delle temperature che ha colpito in questi ultimi giorni la Basilicata, sembra che non sia arrivato ancora il momento di dire addio all’estate.

Infatti un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 3 Settembre, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 29°C, la minima di 16°C.

Lunedì 4 Settembre avremo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento in più nella serata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 25°C, la minima di 16°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.

