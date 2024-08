Potenza: manca pochissimo al concerto gratuito di Michele Zarrillo in provincia. I dettagli

Per festeggiare tre decadi di un evergreen che non smette di conquistare intere platee e generazioni, Michele Zarrillo con il suo “Cinque giorni da 30 anni” sarà in concerto giovedì 8 agosto ad Anzi (PZ) – ingresso gratuito.

Zarrillo, con la sua voce inconfondibile e le sue melodie indimenticabili, ha segnato la storia della musica italiana.

Il suo tour “Cinque giorni da 30 anni” è un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, un’occasione per rivivere insieme momenti indimenticabili.

A distanza di 30 anni dall’uscita (fu pubblicato per la prima volta a febbraio del 1994), ‘Cinque giorni’ non solo è tornato in auge (diventando virale sui social soprattutto tra i giovanissimi), ma alcuni mesi fa è stato certificato Disco d’Oro.

Scritta dallo stesso Michele Zarrillo insieme a Vincenzo Incenzo, il brano è uno dei più rappresentativi dell’intera carriera dell’artista.

Di seguito la locandina con i dettagli.