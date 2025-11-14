Potenza, niente acqua in queste zone

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sospesa dalle 13:10 del 14/11/2025 alle 14:30 del 14/11/2025 in:
- Via Gronchi,
- via Pertini e zone limitrofe.
Facciamo sapere ai residenti del disagio.
Otto comuni, un’unica visione: trasformare il cuore della Basilicata in un laboratorio vivente di bellezza, innovazione e comunità. Parte il ciclo di incontri “Area Urbana…
“La Basilicata può e deve ambire a diventare un punto di riferimento per il turismo esperienziale del Mezzogiorno. Con Basilicata Valley vogliamo creare un grande…
Settimana di grande pallavolo in Basilicata per il “Club Italia del Sud” femminile, lo stage federale in programma da lunedì 17 a venerdì 21 novembre…
Come sostenere la passione sportiva dei ragazzi e prevenire l’abbandono precoce, sono due degli interrogativi che verranno discussi, nel corso di un momento di riflessione,…
Basilicata in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 13 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 50mila euro in piazzale D’Errico…
Federconsumatori Basilicata lancia un grido d’allarme: “il costo dei prodotti alimentari è aumentato del 25% in quattro anni, trasformando un diritto fondamentale – il nutrirsi…
Il Soroptimist Club di Potenza promuove il convegno “Salute in Rosa – Dalla prevenzione alla cura: consapevolezza e strategie”, primo di due appuntamenti dedicati alla…
Continua il grido d’allarme dei cittadini di Potenza sulla questione del degrado che interessa alcune zone. Alcuni lettori segnalano il degrado di Poggio Tre Galli. A…
In Basilicata il 43,9% degli adolescenti legge libri al di fuori di quelli scolastici (un valore ben al di sotto della media italiana del 53,8%),…
L’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica della Regione Basilicata, Laura Mongiello, interviene in seguito ai recenti articoli di stampa che hanno rilanciato l’allarme sull’individuazione…
Si è tenuta oggi una riunione dei consiglieri dei partiti di maggioranza alla Regione, presieduta dall’Assessore Francesco Cupparo, sul progetto della piscina olimpionica a Potenza….
Contro l’Aradeo per rimanere nella scia delle grandi del campionato. Per la sesta giornata del campionato di Serie B, girone G, il Potenza C5 ospita…