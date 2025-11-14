ULTIME NEWS

Potenza, niente acqua in queste zone

14 Novembre 2025

Acquedotto Lucano informa che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sospesa dalle 13:10 del 14/11/2025 alle 14:30 del 14/11/2025 in:

  • Via Gronchi,
  • via Pertini e zone limitrofe.

Facciamo sapere ai residenti del disagio.