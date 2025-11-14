Parte l’azione di coinvolgimento delle comunità per la costruzione della strategia AREA Urbana Potenza. Il progetto

Otto comuni, un’unica visione: trasformare il cuore della Basilicata in un laboratorio vivente di bellezza, innovazione e comunità.

Parte il ciclo di incontri “Area Urbana Potenza, Destinazione Ospitale Sostenibile”, un ciclo di incontri per avviare una azione di progettazione partecipata che porterà alla redazione della Strategia Area Urbana Potenza.

Nell’ambito delle politiche regionali per la coesione territoriale della Regione Basilicata, con cui si intende sostenere e promuovere lo sviluppo del territorio attraverso Strategie Territoriali integrate, in coerenza con quanto previsto dal quadro regolamentare europeo e dall’Accordo di Partenariato (AdP) della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia dal 14 al 28 novembre, Picerno, Vaglio Basilicata, Brindisi Montagna, Avigliano, Tito, Pignola, Potenza (Capofila) e Pietragalla ospiteranno otto appuntamenti dedicati alla riscoperta del patrimonio culturale, alla valorizzazione delle risorse locali e alla costruzione di una rete territoriale capace di generare sviluppo sostenibile e inclusivo.

“Siamo da un momento di svolta epocale” ha sottolineato Vincenzo Telesca, sindaco del Comune Capofila (Potenza) e portavoce del gruppo di sindaci dell’area urbana (Antonio De Luca – Pignola, Margherita Scavone – Picerno, Fabio Laurino – Tito, Francesco Santopietro – Vaglio Basilicata, Gerardo Larocca – Brindisi Montagna, Paolo Cillis – Pietragalla, Giuseppe Mecca – Avigliano.

“Gli strumenti per la progettazione e pianificazione 21-27 ci consentono di generare valore che genererà risultati per i prossimi 20 anni.

Si parla di spopolamento e di mancanza di opportunità; noi parliamo di coraggio e determinazione.

Con la Strategia Destinazione Ospitale Sostenibile creeremo le condizioni per attirare investimenti lavorando sull’aumento dell’attrattività del territorio, creando un’area metropolitana estesa che risponda a particolari esigenze e richieste da parte dei portatori di interesse che vedranno nei nostri luoghi e nei nostri talenti una reale opportunità di investimento”.

Le attività di collaborazione e co-progettazione utilizzeranno il metodo HumanLab per ripensare il territorio come spazio di sperimentazione e co-creazione.

Un percorso che parte dal “saper fare” delle comunità e dai talenti delle persone, per generare conoscenza condivisa e nuove direzioni comuni.

L’obiettivo? Fare dell’Area Urbana Potenza una destinazione ospitale sostenibile sotto il profilo turistico, imprenditoriale e residenziale.

Un luogo dove la qualità della vita cresce insieme alla consapevolezza del proprio valore, contrastando lo spopolamento e promuovendo un’economia della bellezza.

Gli asset strategici su cui si fonda il progetto:

Mappatura di comunità e narrazione identitaria,

Valorizzazione delle risorse naturali, storiche ed enogastronomiche,

Infrastrutture e mobilità sostenibile,

Innovazione sociale e imprenditoriale,

Governance partecipata e rete intercomunale.

Le tappe del ciclo di incontri:

* 14 novembre – Picerno

* 17 novembre – Vaglio Basilicata

* 18 novembre – Brindisi Montagna

* 19 novembre – Avigliano

* 20 novembre – Tito

* 24 novembre – Pignola

* 25 novembre – Potenza

* 28 novembre – Pietragalla

Un viaggio collettivo per ridisegnare il futuro del territorio, dove ogni voce conta e ogni idea può diventare azione.

Perché l’ospitalità sostenibile non è solo una meta: è un modo di essere.

Di seguito le locandine con i dettagli.