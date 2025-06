Giornata nera quella di oggi a Potenza.

Dopo l’incidente avvenuto questa notte dove ha perso la vita un 64enne in motorino in Via Marconi, intorno alle ore 6:00 di stamattina, invece, in uno scontro frontale tra due automobili in via Ciccotti, all’altezza della rotatoria, un’altra persona è morta.

I mezzi del 118 hanno inoltre trasferito una donna all’ospedale San Carlo.

Due tragedie che hanno gettato nello sconforto la comunità potentina.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie.