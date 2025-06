Potenza, oggi riaprirà questa strada e verrà inaugurata la Villa del Prefetto: ecco le modifiche alla circolazione

L’assessore alla viabilità del Comune di Potenza, Francesco Giuzio, comunica alla cittadinanza due avvisi importanti.

“RIAPRE COMPLETAMENTE VIALE DELL’UNICEF

Acquedotto Lucano ha completato i lavori, incluso il ripristino del cordolo centrale che separa le due carreggiate.

Da oggi pomeriggio/sera il traffico tornerà regolare su tutto il tratto.

Grazie per la pazienza dimostrata in queste settimane!

INAUGURAZIONE DELLA VILLA DEL PREFETTO – ORE 19:00

Un nuovo spazio restituito alla comunità!

I lavori di riqualificazione sono terminati e oggi alle ore 19:00 si terrà l’inaugurazione ufficiale della Villa del Prefetto, che torna fruibile da tutti i cittadini.

In prossimità dell’evento, e in base all’affluenza, la Polizia Locale potrebbe disporre modifiche temporanee alla circolazione quali: senso unico alternato o chiusura temporanea del traffico con deviazioni su Via Mazzini:

da Via Ciccotti verso Via Cavour

da Via 4 Novembre o da Piazza XVIII Agosto verso Corso XVIII Agosto o Via Bonaventura

Vi invitiamo a guidare con prudenza, moderare la velocità e rispettare il Codice della Strada e le indicazioni della Polizia Locale.

Grazie per la collaborazione!”.