Potenza, ottima conclusione del Festival dei Giovani: a questi piccoli alunni viene data la possibilità di ballare per la pace. Ecco le foto

Il Festival dei Giovani: gli alunni delle scuole primarie Albini e Stigliani concludono la settimana di attività

Oggi gli alunni delle scuole primarie Albini e Stigliani dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Leopardi concludono il Festival dei Giovani, una settimana di attività dedicate ai linguaggi della pace.

La professoressa Maria Pia Bonitatibus, direttrice della scuola di danza MAEVA, accompagnata da alcuni dei suoi allievi, ha dato l’opportunità ai piccoli di provare praticamente a mettersi in gioco ballando sul ritmo di “hip hop”.

Successivamente, gli allievi della professoressa hanno fatto una dimostrazione di danza classica, danza contemporanea e tango, mostrando la loro abilità e passione per la danza.

La professoressa ha anche utilizzato alcuni filmati per mostrare ai piccoli alunni come la danza possa offrire un linguaggio privilegiato per la pace, evidenziando il potere della danza come strumento di comunicazione e di unione.

La conclusione del Festival dei Giovani è un’occasione importante per riflettere sull’importanza della pace e della convivenza pacifica nella società odierna.

