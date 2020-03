Potenza: per questo comune della provincia chiesto provvedimento per “sospendere la riscossione dei Tributi”

Sospensione dei pagamenti e sanificazione del territorio del Comune di Lagonegro.

A chiederlo, il capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro, vista l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19.

Di seguito, il testo della lettera inviata alla Commissaria prefettizia del Comune di Lagonegro.

“Ill.ma dr.ssa Cocciuffa,

considerato che i provvedimenti riguardanti il contenimento del contagio da Covid-19 stanno comportando notevoli ripercussioni economiche per i cittadini, per le imprese, per i professionisti e per gli esercenti di attività commerciali, con la presente, la invito a considerare l’adozione di un provvedimento atto a sospendere la riscossione dei Tributi Locali almeno fino al 30 Giugno 2020.

Mi permetto di suggerire, inoltre, vista la presenza nella cittadina di strutture di interesse territoriale e nazionale, Ospedale, Caserma, Tribunale, Procura, Uffici pubblici, ecc., che devono continuare ad operare, l’adozione di misure straordinarie volte alla sanificazione delle aree di pertinenza e/o di interesse collettivo.

Certo di un positivo riscontro, l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)