Potenza, possibile segnalare problemi della rete metano: ecco come inviare la richiesta

Il servizio pubblico di distribuzione del metano è attualmente sul territorio del Comune di Potenza sulla base di proroga stabilita per legge fino all’esito della gara per l’affidamento del servizio ad un gestore unico per tutto l’ambito territoriale in cui ricade Potenza, l’Ambito “Potenza 2 – Sud”.

Ciascun Comune dell’ambito è tenuto ad individuare le eventuali esigenze di estensione delle reti gas in zone non ancora servite o servite ma necessitanti di potenziamento.

Si tratta del censimento del fabbisogno di metanizzazione e potenziamento della rete esistente sul territorio del Comune di Potenza.

Il Comune di Potenza invita i cittadini interessati a manifestare le proprie eventuali esigenze di estensione della rete del gas entro e non oltre il prossimo 30 Novembre 2024, con l’obiettivo di raccogliere i bisogni di metanizzazione delle aree del territorio comunale ancora non raggiunte dalla rete.

Tali richieste saranno valutate in base alla fattibilità tecnica ed economica degli interventi, così come prevedono le norme in materia.

Le richieste dovranno pervenire alla seguente mail: metano@comune.potenza.it e dovranno contenere:

le generalità del/i Richiedente/i firmatario/i (Nome e Cognome; indirizzo di residenza;);

i riferimenti per l’individuazione della zona interessata, completi di indirizzo e numero civico nonché di planimetria;

il numero dei nuclei familiari e/o delle attività che potranno servirsi del nuovo tratto di rete.

È possibile inviare richieste cumulative, a patto e condizione che siano indicate le generalità di ciascun Richiedente firmatario e l’accettazione, tramite firma, dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

Le comunicazioni ricevute, una volta verificate, costituiranno oggetto della richiesta di estensione della rete da parte del Comune di Potenza nei documenti della gara.