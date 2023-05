Potenza, pubblica illuminazione: “continua l’impegno per migliorare la vivibilità della città e renderla più accogliente”. Ecco i dettagli

“Dal primo aprile 2023 l’Amministrazione comunale ha trasferito la gestione del servizio di pubblica illuminazione dall’unità di direzione ‘Manutenzione Urbana’ all’Unità di direzione ‘Ambiente ed Energia’”.

A ricordarlo l’assessore al Comune di Potenza alle Manutenzioni Fernando Picerno che aggiunge come:

“attraverso il lavoro dell’assessorato per il quale mi è stata affidata la delega abbiamo già realizzato numerosi interventi di manutenzione, effettuati agli impianti di illuminazione pubblica cittadina.

Preciso quindi che dal 30 marzo 2023, per quanto attiene alle competenze assessorili, non sono più il referente riguardo al servizio di pubblica illuminazione, la cui responsabilità è attualmente in capo all’ufficio ‘Ambiente ed Energia’ diretto da Maurizio Albano che, pertanto, potrà fornire tutte le informazioni e le comunicazioni che riguardano il settore.

Resto a disposizione, come è mio costume, di tutti i cittadini per qualsivoglia necessità, per individuare pronte ed efficaci soluzioni alle diverse problematiche che i cittadini vorranno sottopormi.

L’Amministrazione comunale di Potenza continua l’impegno per migliorare la vivibilità Potenza e renderla più accogliente, attraverso politiche efficaci ed efficienti, anche per quanto concerne la gestione dei punti luce.

Eventuali segnalazioni vengono gestite dall’azienda City Green Light attraverso le seguenti modalità:

chiamando il Numero Verde 800642120 (tutti i giorni 24 ore su 24);

inviando una mail a: segnalazioni.potenza@citygreenlight.com;

attraverso l’App CityGreenApp (disponibile per Android e iOS)”.

