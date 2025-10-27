Potenza: questa Abbazia della provincia si racconta con la realtà aumentata. Il progetto

La terza edizione di “Alle Castagne di Sagittario” ha trasformato l’Abbazia di Santa Maria del Sagittario di Chiaromonte in un laboratorio di innovazione culturale e turismo esperienziale.

L’evento, promosso dall’Associazione Abbazia Santa Maria del Sagittario (APS) e realizzato in collaborazione con il progetto “Sentieri del Benessere”, Regione Basilicata, Comune di Chiaromonte e Ambiente Basilicata, ha unito tecnologia, storia e tradizioni locali.

Grazie all’utilizzo di visori Oculus VR, progetto realizzato con un finanziamento del FLAG Coast to Coast, i visitatori hanno potuto immergersi nella storia dell’antica abbazia cistercense, esplorandone architetture e paesaggi in realtà aumentata.

L’esperienza digitale si è integrata con attività tradizionali:

raccolta di castagne nel castagneto aperta alle famiglie,

laboratori per bambini e stand gastronomici con specialità lucane come caciocavallo impiccato, crespelle fritte, zuppa del Beato Giovanni, caldarroste, vino del Pollino e creazioni a base di peperone crusco prodotte da “Peperonaut”.

Un percorso escursionistico lungo il sentiero CAI Ventrile–Sagittario ha completato l’esperienza, unendo natura, cultura e benessere.

Ha dichiarato la Sindaca di Chiaromonte, Valentina Viola:

“La manifestazione ha rappresentato un momento di grande valore per la nostra comunità.

In contrada Sagittario ci sono i ruderi di una vecchia abbazia che raccontano la storia del borgo e della nostra comunità fin dall’epoca medievale.

Quello che ci ha colpito e che si lega perfettamente alle azioni dei Sentieri del Benessere è il lavoro straordinario dell’associazione Santa Maria del Sagittario e dei giovani che la animano.

Grazie al loro impegno, questo borgo mantiene viva la memoria storica, le tradizioni e le identità culturali, contrastando lo spopolamento e offrendo un esempio concreto di cittadinanza attiva.

Fin dall’inizio, come amministrazione, avevamo la volontà di rivalorizzare questo luogo così importante, ricco di storia, cultura e tradizioni, e così lo abbiamo inserito pienamente all’interno del progetto Sentieri del Benessere.

Ciò che rende l’iniziativa ancora più significativa è la sinergia che si è creata non solo tra associazione e amministrazione comunale, ma anche con altri progetti territoriali.

La presentazione degli Oculus, ha permesso ai visitatori di entrare virtualmente nell’abbazia dei monaci cistercensi, coniugando memoria, tecnologia e partecipazione.

Questo appuntamento dimostra come, lavorando insieme tra istituzioni, associazioni e cittadini, si possa generare cultura, bellezza e benessere condiviso”.

Antonello De Luca, membro dell’associazione, ha aggiunto:

“L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale dell’abbazia e le tradizioni gastronomiche locali, a partire dalla castagna “nzerte” del Sagittario.

La giornata è iniziata con la raccolta delle castagne aperta alle famiglie, è proseguita con la prova dei visori Oculus per rivivere l’abbazia nei suoi antichi fasti e si è conclusa con la degustazione dei prodotti tipici, unendo storia, cultura e sapori locali”.

Sentieri del Benessere è un progetto sostenuto dalla Regione Basilicata e promosso dai Comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano, con l’obiettivo di valorizzare le aree interne attraverso percorsi che intrecciano natura, cultura e gastronomia, collegando montagna e costa.