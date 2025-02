Potenza: Raffaella, alunna dell’Alberghiero, è la prima classificata di questo concorso. Complimenti!

Raffaella Nigro, alunna dell’ultimo anno del corso serale di Cucina dell’Alberghiero nell’I.I.S. “Di Pasca – Fortunato” di Potenza, è la prima classificata al Concorso Miglior Professionista Lady Chef organizzato dall‘Unione Regionale Cuochi Lucani presso l’IIS Turi-Morra di Matera, tenutosi il 30 gennaio scorso.

Ha trionfato nella competizione con il suo piatto: fregola in salsa di datterino giallo, capasanta marinata alla vaniglia, chutney piccante di datterini rossi e gel di acqua di pomodoro, al profumo di arance di Tursi e limoni di Maratea con olio EVO lucano.

L’alunna ha saputo armonizzare sapientemente sapori e suggestioni visive, preparando un primo piatto equilibrato e intenso e dimostrando le sue eccellenti doti culinarie.

La vittoria riportata le permetterà di rappresentare la Basilicata al concorso nazionale delle Lady chef organizzato dalla FIC a Rimini.

Il percorso di Nigro, iniziato nell’Istituto “Di Pasca – Fortunato”, ha messo in luce il suo talento e la sua passione per il mondo della cucina, qualità sapientemente incoraggiate e valorizzate dai docenti delle discipline di indirizzo.

Così da interesse confinato nelle mura domestiche, la Cucina è diventata, da qualche anno, una vera e propria professione.

Conciliare famiglia, studio e lavoro non è un’impresa da poco, ma quando c’è determinazione, creatività, come nel suo caso, tutto diventa possibile e ogni traguardo raggiungibile.

Nigro non si culla sugli allori, ma continua ad affiancare allo studio alberghiero la formazione professionale attraverso corsi settoriali, inoltre è un membro attivo nelle fila della Associazione Cuochi Potentini.

Il suo esempio è la dimostrazione di come il “Di Pasca – Fortunato” possa fornire una solida base di partenza per la costruzione della propria professionalità nel settore e trasformare un sogno in realtà.

Ecco l’alunna premiata.