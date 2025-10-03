Potenza ricorda Ferrini, campione d’Europa con la Nazionale italiana di calcio e calciatore del Torino. I dettgli

Sabato 04 Ottobre, alle ore 19.30 presso la libreria Ubik a Potenza (Via Pretoria 50), si terrà la presentazione del libro “Mio padre, il capitano dei capitani” (Cairo editore, 2025) di Cristiana Ferrini, figlia dell’indimenticato Giorgio (capitano del Torino per 12 stagioni consecutive dal 1963 al 1975), che dialogherà con il giornalista Luigi Di Lauro.

L’evento è organizzato dal Toro club Melfi “Gian Paolo Ormezzano” con il contributo de “La fattoria sotto il cielo”.

Il libro narra la storia, sportiva e familiare, di Giorgio Ferrini, campione d’Europa con la Nazionale italiana di calcio nel 1968 e calciatore (dal 1959 al 1975) del Torino con il maggior numero di presenze (566) all’attivo.

Un racconto, intimo e per questo prezioso, di un uomo con valori solidi e un animo profondamente buono e leale.

Pagine che contengono memorie, uniche e appassionanti che conducono il lettore nella quotidianità di Giorgio genitore e campione di calcio che è stato anche vice allenatore del Torino, nella stagione dello scudetto 1975/76, prima della sua prematura scomparsa a solo 37 anni.

Spiega il presidente Gianluca Tartaglia:

“Per il nostro club, che si è sempre caratterizzato per la sua attività culturale, è un onore ospitare Cristiana Ferrini, autrice di un libro delicato, scritto con amore filiale, su una delle figure più rappresentative della storia della squadra granata.

Come tifosi, sportivi e semplici lettori dobbiamo essere grati a Cristiana per aver trovato la forza e la serenità di aprire il suo scrigno di ricordi e di emozioni e di averle riversate in questo bellissimo libro che alimenta non solo il ricordo, dolce e appassionato, del suo papà e di un campione di calcio, ma anche di un uomo con un patrimonio ideale e valoriale importante che ricordiamo sempre con grande stima ed affetto”.

Di seguito la locandina con i dettagli.