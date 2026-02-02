Potenza saluta Pietro che ha dedicato la sua vita al nostro centro storico: “indimenticabile per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”. Il ricordo commosso

Potenza dice addio a una persona dal grande cuore.
Scrive il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca:
“Pietro ha dedicato la sua vita al nostro centro storico, custodendone la memoria e accogliendone i visitatori con quella generosità e cordialità che lo hanno reso indimenticabile per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo.
La sua passione per questa città, il suo impegno quotidiano e il suo amore viscerale per le nostre radici restano un esempio prezioso per tutti noi.
Ai familiari le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale e della comunità potentina.
I funerali si terranno domani 3 Febbraio alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Michele.
Ciao Pietro”.
Ci stringiamo al dolore dei familiari per la triste perdita.