In occasione della “Settimana Mondiale del Glaucoma”, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Potenza e l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, effettueranno screening oculistici gratuiti rivolti alla popolazione over 40.

Le visite si terranno il giorno 14 marzo 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso Piazza M. Pagano a Potenza.

E’ obbligatorio prenotarsi al numero 0971 – 21866.

Di seguito la locandina con i dettagli.