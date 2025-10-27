Potenza: sequestrati immobili e un terreno del valore di 400000 Euro in provincia! L’operazione della Guardia di Finanza

In data 21.10.2025, militari del G.I.CO. della Guardia di Finanza di Potenza hanno dato esecuzione a un provvedimento di irrevocabilità di confisca di prevenzione, emesso dalla Corte di Appello di Potenza e avente ad oggetto patrimoni immobiliari, già sottoposti a sequestro e confisca dalle stesse fiamme gialle del capoluogo lucano nella disponibilità di un soggetto residente a Palazzo San Gervasio (PZ), gravemente indiziato di far parte di un gruppo criminale dedito all’approvvigionamento e al successivo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area nord della Regione.

L’irrevocabilità della confisca costituisce il positivo epilogo di approfondite e complesse attività investigative che hanno consentito di ricostruire gli assets patrimoniali e finanziari nella disponibilità, diretta e indiretta del soggetto definito socialmente pericoloso – nell’accezione del dettame del Codice Antimafia – che, sulla base di elementi indiziari ritenuti gravi dalla competente Autorità Giudiziaria, sono risultati essere stati acquisiti con proventi ingiustificatamente sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e quindi derivanti dalle risorse illecite connesse a condotte di rilievo penale, perpetrate in un significativo range temporale.

Complessivamente la misura eseguita ha sancito l’irrevocabilità del vincolo ablativo apposto a quattro immobili e un terreno (in tal modo acquisiti definitivamente al patrimonio dello Stato) per un valore complessivo superiore a € 400.000,00.

Ancora una volta, lo strumento delle misure di prevenzione patrimoniali risulta essere l’arma vincente nell’azione di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, essendo capace di incidere significativamente sulla ricchezza illecitamente acquisita.