A Brienza viva la memoria del noto politico e patriota Francesco Mario Pagano. L’iniziativa pensata per questi studenti

A Brienza, il giorno mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 10.30, a 226 anni dalla morte sul patibolo di Francesco Mario Pagano, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Brienza e Sasso di Castalda (Istituto Comprensivo Satriano-Brienza) visiteranno il museo MaMed e il museo bio-bibliografico intitolato al giurista e filosofo di origini burgentine, con sede presso il Municipio di Brienza.

Nell’ambito dello studio storico dedicato alla Rivoluzione francese e al Settecento napoletano, gli alunni intendono approfondire il ruolo dell’illuminista e costituzionalista, politico e patriota che fu condannato per aver difeso i patrioti e redatto la Costituzione partenopea del 1799, in difesa dei principi rivoluzionari (libertà, uguaglianza, giustizia, democrazia…) e in difesa dei diritti politici (istruzione, cittadinanza, libertà di stampa…).

La visita, patrocinata dal Comune di Brienza, sarà guidata dal referente del “Centro Studi Internazionale Francesco Mario Pagano”, l’avv. Antonio Mario Pepe.