Potenza: si avvicinano i “Giorni della Merla”, ma saranno davvero i più freddi dell’anno? Ecco le previsioni

Dopo il freddo che hanno caratterizzato i giorni scorsi, assistiamo ad un rialzo delle temperature.

Si avvicinano i noti “Giorni della Merla”: secondo la tradizione popolare, 29, 30 e 31 Gennaio (oppure gli ultimi due giorni di Gennaio e il primo di Febbraio) sarebbero i più freddi dell’anno, anche se le statistiche meteorologiche degli ultimi decenni contrastano con tale credenza.

Ma, che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani Lunedì 29 Gennaio, avremo nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 1°C.

Martedì 30 Gennaio, invece, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 1°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.