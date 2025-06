Potenza si mobilita per Gaza: doppia iniziativa di solidarietà in Piazza Prefettura e al Polo Bibliotecario. I dettagli

La città di Potenza si prepara a una giornata di significativa solidarietà e mobilitazione civica per la popolazione di Gaza.

Sabato 14 giugno, una “staffetta” di eventi unirà la cultura all’attivismo, culminando in una grande manifestazione pacifica e apartitica, sostenuta da un’ampia rete di associazioni locali

La giornata avrà inizio alle ore 17:00 presso il Polo Bibliotecario di Potenza, in Via Don Minozzi, con la presentazione del libro “Il loro grido è la mia voce – Poesie da Gaza”.

Questa iniziativa offrirà un’opportunità unica per comprendere la realtà di Gaza attraverso la sensibilità poetica.

È importante sottolineare che per ogni copia venduta, 5 euro saranno devoluti a favore di Emergency per le attività di assistenza sanitaria a Gaza, un gesto concreto di supporto alla popolazione.

A seguire, dalle ore 18:00, Piazza Prefettura diventerà il fulcro della mobilitazione con la manifestazione “Le associazioni potentine in piazza per Gaza”.

Quest’evento, sostenuto da un’ampia e crescente rete di associazioni locali, mira a sollevare una voce collettiva per la pace e il pieno rispetto dei diritti umani dei civili.

Questa mobilitazione riflette la crescente sensibilità a livello nazionale, trovando a Potenza un punto di convergenza cruciale.

“Non è solo una questione politica, ma un imperativo etico e morale che richiede una risposta decisa da parte della società civile,” dichiarano gli organizzatori.

Rocco Pesarini, presidente di SonoricaMente, e Paola Faggiano, presidente di Sinergie Lucane, sono i volti dietro questa importante iniziativa.

Hanno lanciato un appello alla cittadinanza, invitando tutti a “portare la propria voce, il proprio sguardo e la propria presenza.”

“Più siamo, più siamo umani,” sottolineano, evidenziando l’importanza della partecipazione di ciascuno per amplificare il messaggio di pace e solidarietà.

La loro visione è chiara: “Scendiamo in piazza per la giustizia, per la pace, per la dignità umana.”

La manifestazione sarà un richiamo collettivo alla necessità di un cessate il fuoco immediato e all’apertura di corridoi umanitari.

A poche ore dalla data fissata, l’adesione delle associazioni potentine ha superato ogni aspettativa, con oltre 70 realtà associative che hanno confermato la propria partecipazione.

Questo numero, in costante crescita, dimostra la profonda sensibilità della città di Potenza nei confronti della situazione a Gaza, riflettendo una società civile attiva e consapevole.

L’invito a partecipare rimane aperto a tutte le associazioni che desiderano aderire, sia con la presenza in piazza che con l’esposizione del proprio logo.

Un punto fermo e irrinunciabile per gli organizzatori è il carattere rigorosamente apartitico della manifestazione. Non saranno ammesse bandiere o simboli di partiti o movimenti politici.

Questa scelta è dettata dalla volontà di mantenere l’attenzione focalizzata esclusivamente sull’obiettivo umanitario e sulla richiesta di pace, garantendo che il messaggio sia puro e inequivocabile: un appello alla dignità umana e alla fine delle ostilità in un appello globale.

Di seguito le locandine con i dettagli.