Potenza si prepara ad accogliere la quinta edizione del Basilicata Bike Trail, l’avventura che esplora la Basilicata in bicicletta. I dettagli

Potenza si prepara ad accogliere la quinta edizione del Basilicata Bike Trail, l’avventura unsupported che esplora la Basilicata in bicicletta e che, anno dopo anno, sta conquistando cicloturisti e bikepacker da tutta Italia.

Il Basilicata Bike Trail non è una gara, ma un’esperienza di viaggio: dopo aver ricevuto le tracce GPS, gli avventurieri pedaleranno in autonomia, attraversando borghi, paesaggi rurali, parchi nazionali e sentieri storici della regione, senza limiti di tempo.

L’obiettivo non è arrivare primi, ma diventare finisher e vivere la Basilicata in maniera autentica, lenta e sostenibile.

Per l’edizione 2025 il Basilicata Bike Trail propone tre percorsi ad anello con partenza e arrivo da Potenza, pensati per offrire a ciascun partecipante la possibilità di vivere un’esperienza su misura:

percorso Bradano: 381 km e 8.030 metri di dislivello, tra sterrati e asfalto, è la traccia più lunga e impegnativa, ideale per chi cerca un’avventura intensa attraverso colline, calanchi, foreste e le vette delle Dolomiti Lucane;

percorso Basento: 229 km e 4.740 metri di dislivello, un itinerario più breve ma non meno suggestivo, che ha come fulcro il corso del fiume omonimo e attraversa boschi, borghi e paesaggi spettacolari del cuore lucano;

percorso Road: 325 km e 5.850 metri di dislivello, interamente su asfalto, adatto anche a bici da corsa e touring.

Un tracciato alternativo e panoramico che tocca borghi e vallate con un traffico automobilistico quasi inesistente.

Tre modi diversi per immergersi nella Basilicata più autentica, sempre all’insegna di natura, avventura e ospitalità locale.

L’appuntamento è per Venerdì 3 Ottobre, quando i partecipanti partiranno tutti insieme da Potenza, dopo un pomeriggio di accoglienza e festa previsto per Giovedì 2 Ottobre a partire dalle 16:00 al Parco Baden Powell.

Come da tradizione, l’evento sarà aperto da un village plastic-free, aperto a tutta la città: musica dal vivo, birra artigianale, stand dedicati alla bicicletta, percorsi di abilità in bicicletta per bambini e tante altre iniziative.

Sottolineano gli organizzatori:

“Per noi il village è un regalo alla città, un’occasione per condividere con la comunità potentina lo spirito del Basilicata Bike Trail”.

Anche quest’anno parteciperanno cicloviaggiatori provenienti da tutta Italia, pronti a mettersi alla prova lungo gli itinerari tracciati con cura dall’organizzazione.

Un mosaico di strade, tratturi, sterrati e percorsi su asfalto che offrono la possibilità di scoprire la Basilicata in tutta la sua varietà.

Dichiara Manuela Lapenta, presidente di FIAB Potenza ciclOstile:

“Siamo orgogliosi di essere arrivati alla quinta edizione, la terza con partenza dalla nostra città.

Il Basilicata Bike Trail è molto più di un evento sportivo: è un’occasione per mostrare la straordinaria vocazione cicloturistica della nostra regione, valorizzare i territori più nascosti e creare nuove opportunità di scambio.”

Infatti, grazie alla disponibilità delle Amministrazioni Comunali di Grassano e Laurenzana, i partecipanti potranno usufruire di due punti bivacco gratuiti al chiuso.

In questo modo potranno vivere a contatto con le comunità locali, che da questa esperienza trarranno benefici non solo in termini economici, ma anche linfa per rivalutare la loro funzione di presìdi territoriali: questa è la caratteristica della microeconomia diffusa, tipica del cicloturismo, che renderà l’evento sostenibile per le comunità e per i territori; l’attraversamento non sarà collettivo, ma diluito, dal momento che ogni cicloviaggiatore sceglierà il proprio ritmo e la propria modalità di viaggio.

La realizzazione dell’evento è resa possibile anche grazie al sostegno di partner privati, istituzioni, associazioni e realtà locali che, con il loro contributo, permettono di dare vita a un’esperienza unica di sport, turismo e comunità.

Per questo ringraziamo la Cooperativa Venere, la Camera di Commercio, la Regione Basilicata e APT Basilicata.