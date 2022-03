Potenza, si ribalta bus: “Denunciati episodi di guida spericolata messi in atto da autisti”. I dettagli

“Il ribaltamento questa mattina di un autobus urbano su un’arteria densamente popolata del capoluogo potentino desta una forte preoccupazione.

Questa è l’ennesimo episodio che fa sorgere perplessità sulla dinamica dell’accaduto.

È inaccettabile”.

È quanto spiega, in una nota, il capogruppo di Idea Cambiamo al comune di Potenza Antonio Di Giuseppe, che aggiunge:

“Si mette in questo modo a repentaglio la vita dei cittadini.

Già in passato sono stati denunciati episodi di guida spericolata messi in atto da autisti che sfrecciavano sulle strade urbane, credendo di trovarsi sui più famosi circuiti di formula uno.

Una gestione quella della ditta Trotta, concessionaria del servizio di trasporto locale, che necessita di chiarimenti.

Non solo denunciamo la sottovalutazione dei necessari interventi di manutenzione del parco macchine ad opera della stessa ma, anche, la mancata vigilanza del rispetto, da parte dei suoi dipendenti, dei codici di comportamento di settore i quali richiamano esplicitamente l’osservanza delle norme di sicurezza e di diligenza nell’erogazione del servizio.

A tal proposito, chiediamo che l’accertamento delle responsabilità non preveda sconti per nessuno e che i provvedimenti che si intenderà adottare siano tali da rappresentare un monito per i casi futuri, perché vogliamo che la salvaguardia e l’incolumità dei cittadini vengono prima di tutto“.

