Potenza sommersa dai rifiuti: “Due mezzi e otto operatori” per ripulire questa zona! Le foto

Si ritorna a parlare di rifiuti a Potenza.

Il 2 Dicembre 2019, un cittadino del capoluogo, Avv. Faustino Cirigliano, denunciava alla nostra Redazione una situazione drammatica in Via delle Mattine.

Ad oggi, come lo stesso dichiara, la situazione è in parte risolta.

Rimangono, però, ancora alcuni nodi insoluti.

I dettagli nella mail a noi inviata:

“Finalmente, dopo ben quattro giorni di disservizi e due segnalazioni allo Start Up Acta (ma siamo sicuri che i disservizi vengono sempre segnalatati?), l’Acta di Potenza ha avuto il buon cuore di rimuovere tutti i rifiuti accumulati.

Sono serviti ben due mezzi Acta e otto operatori per rimuovere tutti i rifiuti accumulati, come testimoniano le foto allegate, con condizioni di lavoro davvero poco salubri per i poveri operatori, costretti ad operare in condizioni estremamente sfavorevoli per la loro salute.

Nessun intervento di sanificazione è stato effettuato dopo la rimozione di tutti i rifiuti accumulati, in dispregio all’art 34 del Regolamento Comunale in materia di rifiuti che impone la regolare sanificazione dei contenitori e delle aree interessate!

Grazie Acta per tutto il bene che rendi alla Comunità di Potenza ed ai tuoi operatori che svolgono dignitosamente il loro lavoro, nonostante tutte le mancanze della dirigenza Acta!

Cordialmente Avv. Faustino Cirigliano”.

Di seguito alcune foto che mostrano le operazioni.