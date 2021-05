Potenza, spaventoso incidente su questa strada della provincia! Due ragazzi trasportati in ospedale

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, alle ore 00.10 circa, sono intervenuti per incidente stradale in via Potenza, ad Atella (PZ).

Giunti sul posto, hanno trovato una autovettura Alfa Romeo Mito capovolta.

I due ragazzi a bordo del veicolo, all’arrivo dei VV.F. erano già alle prime cure del personale sanitario intervenuto, successivamente, trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.

I Vigili del fuoco, durante le operazioni di soccorso, hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto 118, Carabinieri e soccorso stradale.

Di seguito alcune foto.

