Potenza: un messa per Don Vito, strappato alla vita dal Coronavirus. I dettagli

Troppe le persone che il Coronavirus ci ha tristemente portato via.

Tra queste, a Potenza, c’è Don Vito Orlando, che a 76 anni è andato via pochi giorni fa a causa del contagio.

Cultore di fede e animatore della vita spirituale dell’associazione UCAL (Universitari Cattolici dell’Ateneo Lucano), docente e sociologo, è stato per anni un grande punto di riferimento per tutti gli associati, al loro fianco nel momento del bisogno e di avvilimento.

Una vera figura paterna dedita all’ascolto.

Sono proprio i giovani universitari a confermarlo:

“Don Vito Orlando ha creduto in noi secondo l’esempio di Don Bosco e il modo migliore per porgergli l’estremo saluto sarà la messa in suo suffragio”.

La liturgia sarà celebrata il giorno 16 dicembre, alle ore 20:00, nella chiesa di San Giovanni Bosco della città.

A presiederla l’Arcivescovo Monsignor Salvatore Ligorio.

Ci stringiamo al dolore di quanti hanno visto in Don Vito un rifugio sicuro e una famiglia spirituale.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)