Scontro frontale a Potenza!

Ancora un incidente poco fa, intorno alle 18:15, a Potenza.

La zona è ben nota non solo per la sua centralità ma perchè spesso teatro di diversi incidenti.

Quello di questa sera, dalle prime notizie, ha visto lo scontro frontale di due auto, coinvolte in via Cavour.

Da chiarire la dinamica dell’impatto.

Il traffico, per chi proviene da San Rocco, è deviato in Via Emilio Colombo.

Sul posto sanitari del 118 e Polizia Locale.

Raccomandiamo la massima prudenza in zona, data anche la presenza di code.a

