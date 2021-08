Potenza: via libera ai lavori su questa strada della provincia chiusa da troppo tempo! I dettagli

“Il Comune di Carbone (PZ), che è amministrato da commissario prefettizio, potrà procedere con l’affidamento dei lavori di rifacimento della strada ‘Serrapotina’ nel tratto del Comune di Carbone, in località ‘Montenuovo’“.

Lo riferisce l’assessore alle Politiche di Sviluppo, Francesco Cupparo, con delega al coordinamento dei progetti ed interventi per le aree interne:

“La soluzione particolarmente attesa dalla comunità locale è stata possibile per la tenacia e la determinazione del gruppo civico Carbone Radici Future che con numerose iniziative ha sollecitato gli enti in causa.

Per sbloccare la vicenda si sono svolti due incontri, il primo a Carbone, giovedì 29 luglio scorso, con il Commissario straordinario, al quale ho partecipato insieme ad una significativa delegazione del gruppo civico Carbone Radici Future e di cittadini interessati e il secondo il 3 agosto che è stato quello risolutivo.

Al tavolo tecnico, insieme a me, hanno partecipato i dirigenti degli Uffici regionali interessati al rilascio dei pareri, della Provincia di Potenza, il Commissario straordinario del Comune di Carbone, il capo Settore tecnico del Comune di Carbone.

In seguito a questo incontro è stata emessa una determinazione dirigenziale che consentirà il via libera ai lavori della strada da troppo tempo chiusa al traffico per un tratto di circa. 2 chilometri, al fine di salvaguardare la ‘pubblica e privata incolumità’, con gravissimi disagi per la comunità di Carbone.

Oltre ad assicurare le risorse finanziarie necessarie è stato necessario risolvere un insieme di problemi tecnico-burocratici che si sono trascinati per troppo tempo.

La partecipazione attiva dei cittadini alle problematiche del proprio paese è un elemento, come dimostra questa vicenda a lieto fine, determinante per garantire i servizi essenziali quali sono i collegamenti viari, da sempre il primo grande divario per le condizioni di vita e di lavoro delle comunità delle aree interne rispetto ad altre aree del Paese”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)