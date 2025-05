Potenza, il docu-film pluripremiato torna in Basilicata per la Settimana del Buon Pastore. L’appuntamento

Dopo un percorso ricco di riconoscimenti in Italia e all’estero, torna in Basilicata il docu-film “Dove nessuno vuole andare”, prodotto da Fedelissimi e dalle Suore Discepole di Gesù Eucaristico in occasione del centenario della Congregazione.

La proiezione si terrà mercoledì 8 Maggio alle ore 21:00 presso l’Auditorium dell’Immacolata, all’interno del Parco del Seminario a Potenza.

Gli organizzatori spiegano:

“L’evento rientra nelle celebrazioni della Settimana del Buon Pastore e si inserisce nei festeggiamenti legati al Buon Pastore, a cui è dedicato lo stesso Seminario, luogo simbolico e spiritualmente carico, che accoglie questa tappa lucana del viaggio del film.

“Dove nessuno vuole andare” racconta, attraverso le lettere del fondatore Mons. Raffaello Delle Nocche, la nascita della Congregazione nel 1923, in un territorio isolato e abbandonato, che trovò in quella vocazione una risposta concreta ai bisogni educativi e spirituali dell’epoca”.

Il film è stato vincitore del “Rome Outkast Independent Film Award” 2024, ha ottenuto il riconoscimento di Best Documentary al “Fire of God – Catholic Film Festival” di Rio de Janeiro.

E’ stato selezionato e premiato in numerosi festival internazionali:

Post Cinema Film Festival di Siracusa,

First Time Filmmaker – Lift-Off Global Network,

Cortintelvi di Vigevano,

Courtyard Independent Film Festival di Terzigno,

Festival del Cinema di Cefalù,

Ha ottenuto il terzo posto al Nieves International Christian Film Festival di Cape Coral (Florida).

Alla realizzazione del film hanno partecipato:

Cosimo Frascella,

Annarita Colucci,

le Suore Discepole di Gesù Eucaristico.

Scritto da Giuseppe Fedele, Paolo Fedele, Lidia Pantone e Rocchina Mecca, è diretto da Giuseppe Fedele, con musiche originali di Pino Basile, Eufemia Mascolo e Rocco Mentissi.

I promotori dell’iniziativa concludono:

“Un ringraziamento speciale va alla Direzione del Seminario Maggiore di Basilicata, nelle persone di don Antonio Polidoro, don Antonio Zaccara e don Nicola Urgo, e a don Nicola Soldo, direttore dell’Istituto Teologico, per il loro prezioso sostegno nella realizzazione di questo appuntamento.

Un racconto potente e toccante che attraversa cento anni di storia di fede, servizio e dedizione silenziosa.

Un’occasione per riscoprire, nel cuore della Basilicata, una storia di luce e servizio “dove nessuno vuole andare””.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Ecco la locandina della proiezione.