Potenza, contrasto della prostituzione: ecco i controlli della Polizia

Si riportano di seguito i risultati dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, intensificata secondo il piano di intervento del Questore di Potenza Isabella Fusiello, attuata nella decorsa settimana dal personale della Polizia di Stato della Questura di Potenza e del dipendente Commissariato di P.S. di Melfi:

Veicoli controllati, 49;

Persone identificate, 106;

Persone denunciate, 3;

Avvisi orali adottati, 5;

Divieto di ritorno nel comune di Senise per la durata di anni tre, 1;

Interventi effettuati a seguito di chiamate al 113, 72.

Sono stati attuati, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, nr. 1 servizi straordinari di controllo del territorio con i seguenti risultati:

Persone identificate, 38;

Veicoli controllati, 33;

Tra gli altri dati e/o notizie di interesse, i servizi straordinari di controllo del territorio del 19/08/2019, giorno in cui sono stati effettuati vari posti di controllo in viale del Basento e in zona “Via Centomani”.

Inoltre, è stato espletato servizio di contrasto al fenomeno della prostituzione con controlli in viale del Basento e in Stazione Centrale.

È stato, inoltre, svolto servizio mirato al contrasto del fenomeno dei furti in abitazione.