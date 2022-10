Prima vittoria per il nostro Potenza Calcio!

Finalmente prima vittoria di stagione per il Potenza Calcio.

Allo Stadio Alfredo Viviani ieri sera si è tenuta la sfida dei Rossoblù con la Turris per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale.

A segnare per primo è stato il Potenza con Di Grazia al 7′.

Un vantaggio raddoppiato poi al 43′ con Emmausso.

Durante il secondo tempo la Turris guadagna un gol con Leonetti al 74′ non riuscendo a raggiungere il vantaggio dei padroni di casa.

La partita si è così conclusa con il risultato finale di 2-1, consentendo al nostro Potenza di raggiungere la prima meritata vittoria.

Forza Potenza!

Questa la classifica aggiornata.

