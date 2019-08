Basilicata: “la Delegazione Trattante del personale della Regione attende oramai da tempo le giuste valorizzazioni”, a dirlo…

La UIL FPL Segreteria Regionale di Basilicata, in un comunicato ufficiale, denuncia:

“Con la Deliberazione del 31/07/2019 sesta variazione di Bilancio, pubblicata sul Bur del 16/08/2019, a seguito della nota 126468/10AE del 25/07/2019 dell’Ufficio del Gabinetto venivano chieste alcune variazioni di Bilancio per l’esercizio 2019-2020-2021, istituendo un nuovo capitolo di spesa denominato “Retribuzione per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente”.

Tali risorse ammontano a 250.000 euro per il 2019, 700.000 euro per il 2020 e 2021; sottratte dal capitolo Stipendi, Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Regione Basilicata.

A parere della scrivente un atto gravissimo, consumatosi, ancora una volta, senza alcuna informativa al sindacato e pubblicato sul Bur il giorno dopo Ferragosto.

Di fronte a questi atti non possiamo che esprimere tutto il nostro dissenso e le nostre perplessità.

Chiediamo pertanto al Presidente Bardi di verificare tali situazioni e revocare immediatamente tali atti, a parere della scrivente, palesemente illegittimi.

Non si può più continuare a navigare a vista e, soprattutto, non si può non convocare la Delegazione Trattante del personale della Regione che attende oramai da tempo le giuste valorizzazioni.

La contrattazione non è un capriccio dei sindacati, ma un elemento essenziale e sostanziale della nostra democrazia, che diventa più forte e qualitativamente migliore se c’è la partecipazione attiva e propositiva dei lavoratori”.