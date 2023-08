Sant’Angelo di Avigliano pronta ad accogliere in concerto Fausto Leali. I dettagli

Sessant’anni di successi, ventisei album e tredici partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui un primo posto.

In occasione della festività Maria SS. Del Carmelo, la frazione di Sant’Angelo di Avigliano è pronta ad accogliere in concerto la voce soul della canzone italiana, Fausto Leali.

Dal primo successo “A chi” nel 1967, passando per Deborah nel 1969, fino ad arrivare a Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò, in coppia con Anna Oxa, che gli è valso la vittoria al Festival di Sanremo nel 1989, Fausto Leali è una delle colonne portanti della musica italiana, di cui ha contribuito a scrivere la storia del secondo 900, rimanendo in auge per sessant’anni.

Domenica 6 agosto a Sant’Angelo di Avigliano l’artista dalla voce unica e inconfondibile, primo soul man italiano, ripercorrerà i suoi successi più celebri, che hanno segnato la storia di intere generazioni. Il concerto, ad ingresso libero, rientra nel programma civile della festività in onore di Maria SS. del Carmelo e inizierà alle ore 21:30 in Piazza XVI Dicembre.

Entusiasta il Comitato Festa di poter portare una voce – nonché un pezzo della storia della musica italiana – del calibro di Fausto Leali nella frazione di Sant’Angelo di Avigliano.

Per l’occasione sarà disponibile un servizio parcheggi.

Sarà inoltre installato un ledwall, per permettere al pubblico di godere della visione del concerto anche al di fuori di Piazza XVI Dicembre.

Questa la locandina.

