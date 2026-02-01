Scioperi di febbraio, trasporti nel caos: stop anche a treni e bus. Le date da segnare sul calendario

Febbraio si apre con una raffica di scioperi nei trasporti destinata a creare disagi in tutta Italia.

Sono circa venti le proteste proclamate tra ferrovie, aerei, porti, autostrade e trasporto pubblico locale.

Le date più delicate come si apprende da leggo arrivano a metà e fine mese, ma già da domani sono previste le prime astensioni dal lavoro.

La prima giornata critica è il 2 febbraio, con proteste nel settore ferroviario a livello locale.

L’Orsa Ferrovie ha proclamato uno sciopero di 23 ore del personale Trenord.

Sempre nel comparto ferroviario, il 5 febbraio è previsto uno sciopero di 8 ore a livello provinciale del personale di Trenitalia della Direzione tecnica officine meccaniche costruzioni locomotive di Rimini.

Il 6 febbraio tocca al settore portuale, con uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Usb Lavoro Privato.

Nella stessa giornata è previsto anche uno stop di 8 ore per ciascun turno del personale di Autostrade per l’Italia – Direzione II Tronco Milano, indetto da Uilt-Uil.

Sempre venerdì 6 sono previste diverse proteste nel trasporto pubblico locale:

Sciopero di 24 ore del personale Tua in Abruzzo (Orsa Autoferro);

sciopero di 24 ore dei lavoratori Tua delle unità produttive di Lanciano e Teramo (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal);

stop di 4 ore all’Amtab di Bari, indetto da Uilt-Uil.

Il 13 febbraio è in programma uno sciopero di 24 ore del trasporto pubblico:

per il personale della Sasa di Bolzano, proclamato da Filt-Cgil, Ugl, Usb Lavoro Privato e Orsa Trasporti; per i dipendenti della Gtm di Termoli, aderenti a Uilt-Uil.

Nella stessa giornata si ferma per 9 ore anche il personale Arriva Udine, aderente all’Asi, Associazione Sindacale Indipendente.

La giornata più delicata per chi viaggia in aereo è lunedì 16 febbraio, quando è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo.

Lo stop coinvolge: il personale Ita Airways (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Anpac, Anp); i lavoratori della Alha Aeroporto di Milano

Malpensa e della Airport Handling di Milano Linate e Malpensa (Cub); gli assistenti di volo Vueling Airlines (Filt Cgil e Anpac). Previsto anche uno sciopero di 4 ore del personale di terra e di volo Ita Airways, indetto da Usb Lavoro Privato.

Il mese si chiude con un altro appuntamento critico per chi viaggia in treno.

Tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio, il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato si ferma per 24 ore a partire dalle 21 del 27, per un’assemblea nazionale.

Nello stesso periodo è previsto anche uno sciopero di 4 ore degli operatori di esercizio delle Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici di Bari, proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal.